Emre Can'dan şoke eden itiraf: Kanser oldum!

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:53

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 12:53

Kariyerine Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 2018 yılında kansere yakalandığını açıkladı.

Juventus'a imza attıktan kısa bir süre sonra kanser olduğunu öğrendiğini açıklayan Emre Can, "Tiroid kanseri oldum ve acilen ameliyat olmam gerekiyordu. Aslında o zaman neler olduğunu anlamamıştım. Tiroid kanseriyle ilgili hiçbir şey bilmiyordum" dedi.

Emre Can

"PARA SİZİ KURTARMAZ"

Paranın sağlık için yeterli olmadığını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu "Çok paranız olabilir, her şeyiniz olabilir, ama en önemli şey sağlıktır" açıklamasını yaptı.

İnsanlara kanser taraması yapmaları yönünde mesaj gönderen Emre Can "Sağlıklı olduğunuzu düşünebilirsiniz ama kesinlikle tarama yaptırın! Bu hayatın bir parçası, herkesin başına gelebilir. Erken öğrenirseniz, sorunu daha hızlı ve erken şekilde çözebilirsiniz. Kanser olacağımı asla hayal edemezdim. Torino'ya taşınmak sadece bunun için bile değerliydi. Juventus doktorlarına çok minnettarım" ifadelerini kullandı.



