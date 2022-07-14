Emre Demir: Barcelona'da uzun yıllar kalmak istiyorum

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:52

Yukatel Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İspanya yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 18 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için Barcelona'ya gittiğini belirtti ve "Çok mutluyum, gururluyum. Ülkemi Avrupa'da temsil edeceğim. Bu konuda çok mutluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bunu da başaracağıma inanıyorum, inşallah her şey güzel olacak" sözlerini kullandı.

"B TAKIMLA BAŞLAYACAĞIM"

Barcelona B takımıyla çalışmalara başlayacağını söyleyen Demir, "Geçen sezon fazla oynamadığım için bu sene B takımla başlayacağım. Orada kendimi gösterip, en kısa zamanda A takıma çıkıp orada uzun yıllar kalmak istiyorum" diye konuştu.

"BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORUM"

İspanyolca öğrenmek için bir süredir çalıştığını da belirten genç oyuncu, "Mental ve fizik olarak kendimi iyi hazırladım. Oranın dilini öğrenmek için de çok çalıştım. Kendimi hazır hissediyorum. İnşallah orada başarılı olacağıma inanıyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.