Emre Demir, Barcelona'ya transferinin ardından İtalya'da manşetlerde
İtalyan medyası, Barcelona ile anlaşan Yukatel Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'e geniş yer ayırdı.
İtalyan medyası, genç yaşta keşfedilip Avrupa devlerinden Barcelona ile anlaşan Yukatel Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'e geniş yer ayırdı.
Son dönemlerde Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder gibi oyuncular Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyerken, bunların arasına Emre Demir de eklendi.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Demir'in Barcelona'ya transferinde kendisine Süper Lig'de forma şansı veren Kayserispor ve teknik direktörü Hikmet Karaman'nın önemli katkısı olduğu belirtildi.
Haberlerde, Kayserispor Teknik Direktörü Karaman'ın önemli teknik adamlardan biri olduğu ve özellikle gençlere yönelik yatırımları ve onları değerlendirme konusunda önemli vizyona sahip olduğu vurgulandı.
İtalyan basını ayrıca, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da Türkiye'nin başarılı iş insanlarından biri olduğu ve bir futbol takımının ilk kadın başkanı olduğuna dikkati çekti.
İtalyan basınında yer bulan haberlerin bir kısmı şu şekilde:
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sabah 9 - akşam 5 mesaisi tarih oluyor
- Canlı yayında ortalık karıştı
- Benzine yüksek zam!
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' tahmini
- AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı
- Son anket: Yüzde 66,8'in korkusu aynı!
- Boğulan kişinin üzerinden ikramiye vurmuş bilet çıktı
- Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
- THY'nin uçuşları, o ülke tarafından durduruldu!