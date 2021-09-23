Genç futbolcu Emre Demir, resmen Barcelona'da

Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'in transferini gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 18:12
Genç futbolcu Emre Demir, resmen Barcelona'da
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Barcelona, Yukatel Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Avro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

2027'ye kadar anlaşmaya varılan futbolcu, mevcut sezonu Yukatel Kayserispor'da geçirecek.

17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Avro olarak belirlendi.

İşte Barcelona'nın Türkiye hesabının paylaşımı:


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