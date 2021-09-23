Genç futbolcu Emre Demir, resmen Barcelona'da
Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'in transferini gerçekleştirdi.
Barcelona, Yukatel Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Avro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında transfer ettiğini açıkladı.
2027'ye kadar anlaşmaya varılan futbolcu, mevcut sezonu Yukatel Kayserispor'da geçirecek.
17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Avro olarak belirlendi.
İşte Barcelona'nın Türkiye hesabının paylaşımı:
???? Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti.— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) September 23, 2021
2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek.
17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi pic.twitter.com/uT8W0ev2bT
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