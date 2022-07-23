Emre Demir ilk maçında golünü attı
Genç futbolcu Emre Demir, Barcelona Atletic formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında golünü attı.
Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan genç futbolcu Emre Demir, takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında golünü attı.
Barcelona'nın alt yaş kategori takımı Barcelona Atletic formasını giyen Demir, UE La Jonquera ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıktı. İkinci yarıda oyuna giren Emre Demir, 88. dakikada takımının 8. golünü kaydetmeyi başardı. Barcelona sahadan 8-1'lik galibiyetle ayrıldı.
18 yaşındaki Emre Demir, Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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