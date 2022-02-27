Emre Kılınç karşılaşma sonrası puan durumu hakkında konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da, Emre Kılınç sıralamaya vurgu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 22:10
Emre Kılınç karşılaşma sonrası puan durumu hakkında konuştu
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Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Kılınç, "Bu hafta çok çalıştık. Taraftarımız varsa, yenemeyeceğiz takım yok. Bu mesajı herkese verdik" dedi.

Emre Kılınç, ligdeki sıralamaya değinerek "Bu galibiyetler bize öz güven kattı. Biz kötü takım değiliz. Buralarda olmayı hak etmiyoruz. Bize bir galibiyet lazımdı. Geçen hafta kazandık ve yukarı çıkmaya başladık" ifadelerini kullandı.


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