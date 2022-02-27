Omar Elabdellaoui'ye taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, geçirdiği kaza sonrası Nef Stadı'na ilk kez çıktı.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 21:40
Omar Elabdellaoui'ye taraftarlardan yoğun ilgi
Abone Ol google-news

Galatasaraylı futbolcular ile taraftarlar, yaşadığı talihsiz kaza sonrası ilk kez Nef Stadı'nda maça çıkan Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui'ye destek verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcuların saha kenarında koridor oluşturarak karşıladıkları Elabdellaoui, takım arkadaşlarına sarıldıktan sonra tribünlere gitti.

Norveçli futbolcu, kendisine tezahüratlarla destek veren tribünlere "üçlü" çektirdi.

Bu arada taraftarlar, kale arkasındaki tribüne üzerinde İngilizce "Tekrar hoş geldin Omar" yazısının bulunduğu pankart astı.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler