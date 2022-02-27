Omar Elabdellaoui'ye taraftarlardan yoğun ilgi
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, geçirdiği kaza sonrası Nef Stadı'na ilk kez çıktı.
Galatasaraylı futbolcular ile taraftarlar, yaşadığı talihsiz kaza sonrası ilk kez Nef Stadı'nda maça çıkan Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui'ye destek verdi.
Sarı-kırmızılı futbolcuların saha kenarında koridor oluşturarak karşıladıkları Elabdellaoui, takım arkadaşlarına sarıldıktan sonra tribünlere gitti.
Norveçli futbolcu, kendisine tezahüratlarla destek veren tribünlere "üçlü" çektirdi.
Bu arada taraftarlar, kale arkasındaki tribüne üzerinde İngilizce "Tekrar hoş geldin Omar" yazısının bulunduğu pankart astı.
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