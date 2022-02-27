Josef de Souza'dan penaltı paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederken karşılaşmaya penaltılar damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 21:20
Josef de Souza'dan penaltı paylaşımı
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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında, Beşiktaşlı Josef de Souza dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın maçta ikinci kez penaltı kazanmasının ardından, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Josef, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.


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