Josef de Souza'dan penaltı paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederken karşılaşmaya penaltılar damga vurdu.
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında, Beşiktaşlı Josef de Souza dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın maçta ikinci kez penaltı kazanmasının ardından, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum" ifadelerini kullandı.
Josef, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.
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