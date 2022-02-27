Josef de Souza'dan penaltı paylaşımı

27 Şubat 2022 Pazar, 21:20

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında, Beşiktaşlı Josef de Souza dikkat çekici bir paylaşım yaptı.



Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın maçta ikinci kez penaltı kazanmasının ardından, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum" ifadelerini kullandı.



Josef, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.

