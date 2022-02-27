Domenec Torrent oyuna vurgu yaptı

27 Şubat 2022 Pazar, 21:56

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle ilgili konuşan Domenec Torrent "Güzel bir maç oldu. Bizim çok fazla fırsatımız vardı. Çok pozisyon yakaladık. Onlar da 2 güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. Güzel oynadık. 1 ay boyunca antrenman yaptık. Bu 1 ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz. Maçın sonucundan memnunum. 2 hafta üst üste 3 puan almak güzel" dedi.



Kadro seçimi ve oyuncu değişiklikleriyle ilgili de açıklama yapan İspanyol teknik adam "Bazen hocaların aldığı kararlar, sahayı doğrudan etkiliyor. Bazen kimin girip çıktığı etkilemiyor, bazen etkiliyor. Ben rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

