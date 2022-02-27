Domenec Torrent oyuna vurgu yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Domenec Torrent sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Galibiyetle ilgili konuşan Domenec Torrent "Güzel bir maç oldu. Bizim çok fazla fırsatımız vardı. Çok pozisyon yakaladık. Onlar da 2 güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. Güzel oynadık. 1 ay boyunca antrenman yaptık. Bu 1 ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz. Maçın sonucundan memnunum. 2 hafta üst üste 3 puan almak güzel" dedi.
Kadro seçimi ve oyuncu değişiklikleriyle ilgili de açıklama yapan İspanyol teknik adam "Bazen hocaların aldığı kararlar, sahayı doğrudan etkiliyor. Bazen kimin girip çıktığı etkilemiyor, bazen etkiliyor. Ben rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Hollandalı takımını ipten aldı: Galatasaray 4-2 Çaykur Rizespor
- Omar Elabdellaoui'ye taraftarlardan yoğun ilgi
- Josef de Souza'dan penaltı paylaşımı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- Rus tenisçi Rublev, Dubai Açık'ta şampiyon oldu
- Christian Eriksen geri döndü!
- Depremzedelerden ‘faizsiz kredi’ çağrısı
- Son şans dönüşüm
- Güreş Federasyonu Başkanından birlik mesajı
- Adana Demirspor, Malatyaspor'a hazırlanıyor
- Netflix Türkiye'nin Mart 2022 programı belli oldu
- 75 yaş üstünde görülüyor: Görme kaybına sebep olabilir
- Uzmanından uyarı: Her yüz için burun estetiği farklıdır
- 'Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabilir'