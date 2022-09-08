Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı Ankaragücü'ne transfer oldu!

Galatasaray, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı 1 sezonluğuna MKE Ankaragücü'ne kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 17:28
Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı Ankaragücü'ne transfer oldu!
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Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray 'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Gelen oyuncuların yanısıra gidenler için de gelişmeler yaşanıyor.

Kadroda düşünülmeyen ve Süper Lig'den birçok talibi olan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da 1 sezonluğuna kiralandığı duyuruldu.


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