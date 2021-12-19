Emre Kocadağ: Fırat Aydınus elinden geleni yaptı
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe derbisi sonrası hakem kararlarını eleştirdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Rakibi karşısında iki defa geriye düşen siyah-beyazlı ekip ikinci yarıda etkili bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 2-1 geride tamamlayan Beşiktaş, Josef de Souza'nın iki golüyle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.
Bu sezon dördüncü kez rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti.
Süper Lig'de 10. kez puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, 42 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'un 17 puan gerisine düştü.
EMRE KOCADAĞ NE SÖYLEDİ?
Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın hakemi Fırat Aydınus ve VAR kararlarını eleştirdi;
"Güzel bir derbi oynandı. Maçın başından sonuna kadar hakim olduğumuz, iyi oynadığımız bir maç oldu. Bununla birlikte hakem hatalarının da damga vurduğu bir maç oldu. Pozitif futbol oynamaya çalışırken, geçen sene itibarıyla emekli olacağını düşündüğümüz Fırat hoca maçı yönetmedi, idare etti ve rakibimizi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı.
Penaltı pozisyonunda zaten sene başından beri tartışılan el pozisyonu. Bize göre ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyon. Daha sonrasında yine kendi bireysel hatamızdan yediğimiz bir gol. Geri dönüp ortak olduğumuz, hakemin de hatalarıyla, vermediği kararlarla etki ettiği bir maç oldu."
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