Emre Kocadağ'dan Hasan Arat'a flaş yanıt: 'Popülizm yapmaktan vazgeçmiyor'
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat'ın sözlerine yanıt verdi.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Emre Kocadağ, başkan Hasan Arat'ın açıklamaları hakkında Sabah'a konuştu.
"Başkanın sözlerinden aday olmayı düşündüğünü anlıyorum" diyen Kocadağ, "Bırakacak söylentilerinin dedikodu çıkmasına sevindim. Kendisine büyük vaatlerini yerine getirmek için istediği süreyi vermek gerekir. Başkalarının işlerini takip etmek yerine baba mesleğini onurla yapıyorum ama öyle göründüğü gibi kolay değildir sütlaç yapmak. Hariçten gazel okuyanların Beşiktaş'ı yönetmeyi kolay sanması gibi. Sosyal medya ile gelip, iş yapanları silah gibi kullanıp şimdi şikâyet etmek olmaz. Sosyal medya bumerang gibidir, gün gelir kullananı vurur" dedi.
Açıklamalarını sürdüren Emre Kocadağ, "Eskiler 'Dolar arttı', yeniler 'Faiz arttı' diyor. Herkes kendi dönemindeki rakamlara bahane arıyor ama 30-40 milyon Euro'luk kontratlarla popülizm yapmaktan vazgeçmiyor. Beşiktaş, rakiplerin ağzıyla konuşmaz. Başkalarının değirmenine su taşımakla olmaz bu işler" sözlerini sarf etti.
HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?
Hasan Arat açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Birisi' Borç 100 milyon arttı' diyor, aynı ekipten başkası bir hafta sonra '150 milyon dolar arttı' diyor. Bu sütlaç yapmaya benzemez! Borç arttı, bu yapıda artmaması mümkün değil. Beşiktaş'ın rakamları hiçbir kulüpte konuşulmadığı kadar konuşuluyor. Eski yönetici arkadaşlar ne istiyorsunuz? Mali genel kurulda konuşmuyorsunuz, ibra olmuyorsunuz… Sonra boy boy demeç veriyorsunuz."
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