Teklifleri geri çevirmişti: Beşiktaş'ta Chamberlain bekleyişi!
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yollarını ayırmak istediği Alex-Oxlade Chamberlain'in arayışlarını sürdürdüğü ve ülkesi İngiltere'ye dönmek istediği iddia edildi.
Beşiktaş'ta sezon başında takımdan gönderilmek istenen ancak gelen teklifleri geri çeviren Alex-Oxlade Chamberlain için yeniden ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.
TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Chamberlain, yaz döneminde ülkesi İngiltere'den aldığı teklifleri yeterli bulmamış, Süper Lig'den de Eyüpspor, Antalyaspor ve Hatayspor'un kiralama önerilerini geri çevirmişti.
Ara transfer döneminde İngiltere'ye dönmeyi arzu eden tecrübeli futbolcu, arayışlarını sürdürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; sezon başında Sheffield United ve Southampton ile ismi anılan 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığı için Beşiktaş yönetimi de yabancı kontenjanında yer açma adına bekleyiş içinde.
Etiketler: #Alex Oxlade-Chamberlain #beşiktaş #transfer
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