Beşiktaş'tan forvete flaş transfer hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın önceki sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin yanına bir golcü daha katmak isteyen Beşiktaş'ın Southampton forması giyen Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, önceki sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başaran 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için harekete geçti.
6 MAÇTA 82 DAKİKA FORMA GİYDİ
Bu sezon 6 maçta yalnızca 82 dakika sahada kalabilen Onuachu'nun takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan dev forvetin piyasa değeri 13 milyon Euro.
Beşiktaş yönetiminin, Süper Lig'i tanıması ve başarılı bir performans göstermesi nedeniyle bu transferi bir an önce bitirmek istediği öğrenildi.
SOUTHAMPTON'DA GOL ATAMADI
Onuachu, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 18 milyon Euro'ya transfer olduğu Southampton'da henüz gol atamadı. Önceki sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Nijeryalı futbolcu, İngiliz kulübünde 18 resmi maçta oynadı ve fileleri havalandıramadı.
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