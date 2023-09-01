Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması: 'İyi giden takımı bozamayız'

Yayınlanma: 01.09.2023 - 16:46

Güncelleme: 01.09.2023 - 16:52

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge, Bodo-Glimt ve Lugano ile aynı gruba düşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"FİNAL ZOR OLMAYACAKTIR"

Finalin kendilerine uzak olmadığını söyleyen Kocadağ, "Maçlarda sıkıntı yaşamazsa, kalitemizi ortaya koyabilirsek burada final oynamak çok zor olmayacaktır bizim için" dedi.

"BİR TÜRK TAKIMI ORADA OLMALI"

Finalin oynanacağı Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'na değinen Kocadağ, "Bizim buradaki takımlardan hiçbir eksiğimiz yok ama şans faktörü de önemli. İnşallah şans yanımızda olur. Finalin oynanacağı yer de çok manidar; Ayasofya Stadyumu. Bir Türk takımının orada olması çok önemli olur. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Yunanistan'da oynanacak bir Türk finali ihtimaline değinen Emre Kocadağ, "Ne olacağı belli olmaz. İnşallah yaşanır böyle bir final" dedi.

"SADECE BİZ CEZA ALDIK"

TFF'nin kendisine verdiği ceza hakkında da konuşan Emre Kocadağ, "TFF yetkilileri ile verilen ceza hakkında burada da konuştum. Bize Pendik maçından sonra verilmiş bir cevap var, biz bu cevaptan sonra bir açıklama yaptık. Sadece cezayı çeken biz olduk, hatayı yapanlar hiçbir ceza çekmedi. Bir camiayı temsil ediyoruz, kelimelerimizi doğru seçmeye çalışıyoruz. Maç tekrarı konusunda TFF'den herhangi bir cevap gelmedi henüz" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin yavaş yavaş ilk 11'e yerleşeceğini söyleyen Kocadağ, "Yükselen bir grafiğimiz var. Ante Rebic uyum sağlamaya başladı, ilk 11'e göz kırptı. Alex Oxlade-Chamberlain yeni yeni başlıyor. Cenk Tosun sakatlıktan döndü. Rachid Ghezzal henüz sahaya dönmedi. Bakhtiyor Zaynutdinov geldi. Bir algı yapılıyor, transfer başarısızlığı gibi ama aldığımız sonuçlar tam tersi. Milli aradan sonra ilk 11'i zorlayacak 5-6 oyuncumuz var. Bunlar zaten önemli oyuncular" dedi.

"İYİ GİDEN TAKIMI BOZAMAYIZ"

Transfer gelişmelerine dair de konuşan Kocadağ, "Bizim geniş kadromuz var. Avrupa'da transfer sezonu kapanıyor. Takip ettiğimiz oyuncular var. Hocamızın istediği bölgeler var. Fırsat transferi dediğimiz noktada bu işleri yaparız. Transfer dönemi bittikten sonra bizim istediğimiz şartlarda fırsatlar olursa, transfer yaparız. Ama bu kadronun huzurunu, rekabetini bozamayız. Sırf transfer olsun diye, iyi giden takımı bozamayız" ifadelerini kullandı.