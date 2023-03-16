Hull City'e transfer olan Xavier Simons kimdir, kaç yaşında? Xavier Simons hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 21:30

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 21:30

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Chelsea'den kiraladığı 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Xavier Simons'un bonservisini aldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte genç futbolcunun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Futbolseverler, İngiliz futbolcunun oynadığı takımları araştırıyor. İşte ayrıntılar...

XAVİER SİMONS KİMDİR?

Xavier Levi Simons, 20 Şubat 2003'te Londra'nın Hammersmith semtinde doğdu. İngiliz profesyonel bir futbolcu, EFL Championship kulübü Hull City için orta saha oyuncusu olarak oynuyordu.

XAVİER SİMONS'IN KARİYERİ

Gençlik kariyeri

-2016 Brentford

2016–2021 Chelsea

Profesyonel kariyeri

2021–2023 - Chelsea

2022 - Hull City

Uluslararası kariyeri

2017 - England U15

2018 - England U16

2019 - England U17

2022 - England U19