Hull City'e transfer olan Xavier Simons kimdir, kaç yaşında? Xavier Simons hangi takımlarda oynadı?
Hull City, Chelsea'den Xavier Simons'u transfer etti. Peki, Xavier Simons kimdir, kaç yaşında? Xavier Simons hangi takımlarda oynadı?
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Chelsea'den kiraladığı 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Xavier Simons'un bonservisini aldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte genç futbolcunun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Futbolseverler, İngiliz futbolcunun oynadığı takımları araştırıyor. İşte ayrıntılar...
XAVİER SİMONS KİMDİR?
Xavier Levi Simons, 20 Şubat 2003'te Londra'nın Hammersmith semtinde doğdu. İngiliz profesyonel bir futbolcu, EFL Championship kulübü Hull City için orta saha oyuncusu olarak oynuyordu.
XAVİER SİMONS'IN KARİYERİ
Gençlik kariyeri
-2016 Brentford
2016–2021 Chelsea
Profesyonel kariyeri
2021–2023 - Chelsea
2022 - Hull City
Uluslararası kariyeri
2017 - England U15
2018 - England U16
2019 - England U17
2022 - England U19
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı