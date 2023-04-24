Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Emre Mor cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Sarı-lacivertlilerde, 44. dakikada sarı kart gören Emre Mor cezalı duruma düştü.
SİVAS DEPLASMANINDA YOK
25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta formasından uzak kalacak.
Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Alevi
- Kimin döviz aldığı belli oldu
- Muharrem İnce-Erkan Baş
- Vekil olamadı TİGEM'e atandı
- Süleyman Soylu'nun mitingi alay konusu oldu!
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- Türkiye Gönüllüleri
- İnce'nin 'Akşener' iddiasına yalanlama
- Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze oyuncuları kim?
- Altaylı'dan Kurum'a: Buna ekonomi yönetimi dersiniz...