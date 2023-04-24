Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Emre Mor cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 21:34
Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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Süper Lig'de sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerde, 44. dakikada sarı kart gören Emre Mor cezalı duruma düştü.

SİVAS DEPLASMANINDA YOK

25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak.


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