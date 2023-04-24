Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar'dan yabancı hakem açıklaması

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından hakem kararları tartışılmaya devam ediyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, mücadelenin hakemlerini eleştirerek yabancı hakem uygulaması getirilmesini istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 17:50
Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar'dan yabancı hakem açıklaması
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dündar, Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasını yöneten hakemleri eleştirerek yabancı hakem getirilmesi gerektiğini belirtti.

Uğur Dündar

"ÇÖZÜM YABANCI HAKEM"

Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Volkan Bayarslan ve VAR'daki Hakan Ceylân gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez, aksine sürekli geriler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dündar, "Radikal çözüm; yabancı hakem getirmektir" açıklamasını yaptı.


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