Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar'dan yabancı hakem açıklaması

Yayınlanma: 24.04.2023 - 17:50

Güncelleme: 24.04.2023 - 17:50

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dündar, Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasını yöneten hakemleri eleştirerek yabancı hakem getirilmesi gerektiğini belirtti.

Uğur Dündar

"ÇÖZÜM YABANCI HAKEM"

Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Volkan Bayarslan ve VAR'daki Hakan Ceylân gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez, aksine sürekli geriler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dündar, "Radikal çözüm; yabancı hakem getirmektir" açıklamasını yaptı.