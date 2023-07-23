Yayınlanma: 23.07.2023 - 11:13

Güncelleme: 23.07.2023 - 11:13

Emrecan Uzunhan'ın hayatı başta Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Yurttaşlar Emrecan Uzunhan'ın kaç yaşında olduğunu, hangi takımlarda oynadığını merak ediyor. Peki, Emrecan Uzunhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Emrecan Uzunhan hangi takımlarda futbol oynadı?

EMRECAN UZUNHAN KİM?

Emrecan Uzunhan, 2001 doğumlu defans mevkiinde oynayan Türk futbolcu.

EMRECAN UZUNHAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emrecan Uzunhan Galatasaray alt yapısında futbola başladı. 2014-20 yılları arasında İstanbulspor altyapısında yer aldıktan sonra 2020-21 sezonunun başında A Takım kadrosuna yükseldi. 19 Temmuz 2022 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 9 Şubat 2023 tarihinde Süper Lig takımlarından Antalyaspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.