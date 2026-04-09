En-Nesyri'nin 2 golü Al Ittihad'a yetmedi!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. hafta maçında Al Ittihad ve NEOM SC karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı maçı NEOM SC kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

EN-NESYRI'DEN 2 GOL

Maça hızlı başlayan NEOM, 3. dakikada Said Benrahma ile öne geçerken Luciano Rodriguez Rosales'in 16. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Al Ittihad'ın golcüsü Youssef En-Nesyri, 38 ve 44'te attığı gollerle skora dengeyi getirdi ve devreye 2-2'lik eşitlikle girildi.

Ev sahibi Al Ittihad, 49'da Houssem Aouar'ın kaydettiği golle öne geçti. Geriye düşmesine rağmen 55'te Muhannad Al Saad, 90+1'de ise Alaa Hejji'yle skoru bulan NEOM, maçı 4-3 kazanıp yenilmezlik serisini 3 maça çıkarıp üst üste ikinci galibiyetine ulaştı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de bu sezon 28 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Al Ittihad 45 puan topladı. Ligde 28 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alan NEOM SC'nin ise 39 puanı bulunuyor.