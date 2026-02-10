Youssef En-Nesyri yıldızlaştı: Al Ittihad gol oldu yağdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 23:37:00
Youssef En-Nesyri'nin formasını giydiği Al Ittihad, AFC Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Al Gharafa'yı 7-0 mağlup etti.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, Al Gharrafa'yı konuk etti.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 7-0 kazandı.

Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti. Faslı futbolcu, mücadelede bir de asist yaptı.

EN-NESYRI'DEN GOL VE ASİST

Al Ittihad'ın açılış golünü henüz 3. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren diğer goller 20., 58. ile 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49. ile 62. dakikalarda Roger Fernandes ve 51. dakikada Danilo Pereira'dan geldi.

Aouar'ın 2., Al Ittihad'ın 5. golünde Youssef En-Nesyri bu kez de asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Al Ittihad ligde puanını 12'ye yükseltti. Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.

