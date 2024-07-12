En-Nesyri olmazsa... Fenerbahçe'de B planına 3 isim!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:14

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:14

Allan Saint-Maximin’i bitirmek üzere olan Fenerbahçe’de gözler forvet transferine çevrildi.

Sporx'te yer alan habere göre, sarı lacivertliler, prensip anlaşmasına varılan Youssef En-Nesyri’nin her ihtimale karşı B planını hazırladı.

ARMANDO BROJA LİSTEYE GİRDİ

Sarı-Lacivertliler, listede yer alan diğer futbolcular için yeniden çalışmalara başladı. Bu isimlerden biri Armando Broja.

Chelsea forması giyen Arnavut yıldız, güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. İngiliz ekibi, geçen sezonun devre arasında Fulham’a kiraladığı 22 yaşındaki forveti bu kez satmak istiyor. Ancak Fenerbahçe’nin önceliğinin satın alma opsiyonuyla kiralama olduğu kaydedildi.

Armando Broja, geride kalan sezon İngiliz ekibi ile toplam 27 maça çıktı. Arnavut oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

BETO KİRALANABİLİR

Yönetimin listesindeki diğer oyuncunun Everton’lı Beto olduğu öne sürüldü. 26 yaşındaki yıldız önce 15 milyon Euro’ya Udinese’ye, ardından geçen yaz 25 milyon Euro’ya Everton’a transfer oldu. Geçen sezon 5 gol atan ve beklentilerin altında kalan Beto için Fenerbahçe’nin kiralama teklifi yapabileceği kaydedildi.

Beto, geçen sezon 39 resmi maça çıktı ve 6 kez gol sevinci yaşarken 3 kez de asist performansı sergiledi.

BİR DİĞER HEDEF FULLKRUG

Hedefteki son isim ise; Borussia Dortmund'un satış listesine koyduğu Alman yıldız Niclas Füllkrug...

31 yaşındaki futbolcu için temaslar hafta sonu başlayacak. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Füllkrug için Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro civarında bir teklifle Borussia Dortmund'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.

Geçen sezon başında Borussia Dortmund'a gelen Füllkrug, Alman ekibiyle 43 maça çıktı ve 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.