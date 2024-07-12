Sözleşmesinin son yılına girdi: Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel ile yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel sözleşmesinin son yılına girdi.
Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı sağ bekle yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.
GÖRÜŞMELER İLERİ TARİHE ERTELENDİ
Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Osayi-Samuel, Sabah'ın haberine göre 2.5 milyon Euro talep etti.
Yönetim bu talebi yüksek bulurken görüşmelerin ileri tarihe ertelendiği belirtildi.
YENİ YOL HARİTASI BELİRLENDİ
Osayi-Samuel'i 2024-25 sezonu sonunda bedavaya kaptırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcuda yol haritasını belirledi.
Sarı-Lacivertliler, başarılı sağ bekle anlaşamaması durumunda sezon sonunu beklemeden Osayi-Samuel'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Geride bıraktığımız sezonda 39 maça çıkıp 3061 dakika sahada kalan Osayi-Samuel 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.
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