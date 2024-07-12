Sözleşmesinin son yılına girdi: Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:49

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:49

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel sözleşmesinin son yılına girdi.

Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı sağ bekle yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.

GÖRÜŞMELER İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Osayi-Samuel, Sabah'ın haberine göre 2.5 milyon Euro talep etti.

Yönetim bu talebi yüksek bulurken görüşmelerin ileri tarihe ertelendiği belirtildi.

YENİ YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Osayi-Samuel'i 2024-25 sezonu sonunda bedavaya kaptırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcuda yol haritasını belirledi.

Sarı-Lacivertliler, başarılı sağ bekle anlaşamaması durumunda sezon sonunu beklemeden Osayi-Samuel'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Geride bıraktığımız sezonda 39 maça çıkıp 3061 dakika sahada kalan Osayi-Samuel 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.