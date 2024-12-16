Van Bronckhorst'tan Beşiktaş sözleri: 'Zamana ihtiyacım vardı ama...'
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekip hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlılarla ilgili konuştu.
Ziggo Sport kanalında İskoçya Kupası'ndaki Celtic - Rangers maçını değerlendiren Hollandalı teknik adam, Beşiktaş için, "Beşiktaş'ta iki sportif direktörle çalıştım ve bu takım içi çatışmalara yol açtı. Sonra başkan da istifa etti. Mayısa kadar iki seçim var. Baskı çok fazlaydı. Bir şeyler inşa etmek için zamana ve sabra ihtiyacım vardı, ama bu sağlanmadı" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş, sezon başında göreve getirilen 49 yaşındaki teknik adam ile 30 Kasım'da yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlıların başında 20 maça çıkan Giovanni van Bronckhorst, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Etiketler: #Giovanni van Bronckhorst #beşiktaş #Teknik Direktör
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