En son Paul Pogba yapmıştı: Kobbie Mainoo'dan bir ilk!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen İngiliz oyuncu Kobbie Mainoo, Luton Town karşılaşmasındaki istatistiği ile Paul Pogba'yı hatırlattı.
Premier Lig'de son olarak deplasmanda Luton Town'ı deviren Manchester United'da genç yıldız Kobbie Mainoo taraftarı büyüledi.
Casemiro'nun sakatlık sorunuyla boğuşması sebebiyle ilk 11'e yerleşen 18 yaşındaki Kobbie Mainoo, Manchester United'da rekor kırdı.
Göz Atın
POGBA'DAN BERİ İLK KEZ
Kobbie Mainoo, Paul Pogba'dan sonra bir maçta en fazla dribling yapan oyuncu oldu.
Paul Pogba
Luton Town maçında tam 6 kez başarılı dribling yapan Mainoo, Manchester United'da bunu başaran ikinci oyuncu oldu.
Pogba, 2022 yılında Norwich City karşısında 7 kez dribling yapmıştı.
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