En son Paul Pogba yapmıştı: Kobbie Mainoo'dan bir ilk!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:48

Güncelleme: 19.02.2024 - 18:48

Premier Lig'de son olarak deplasmanda Luton Town'ı deviren Manchester United'da genç yıldız Kobbie Mainoo taraftarı büyüledi.

Casemiro'nun sakatlık sorunuyla boğuşması sebebiyle ilk 11'e yerleşen 18 yaşındaki Kobbie Mainoo, Manchester United'da rekor kırdı.

POGBA'DAN BERİ İLK KEZ

Kobbie Mainoo, Paul Pogba'dan sonra bir maçta en fazla dribling yapan oyuncu oldu.

Paul Pogba

Luton Town maçında tam 6 kez başarılı dribling yapan Mainoo, Manchester United'da bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

Pogba, 2022 yılında Norwich City karşısında 7 kez dribling yapmıştı.