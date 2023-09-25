Enes Başar, Fransız rakibini devirip bronz madalyanın sahibi oldu!
Milli sporcu Enes Başar, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Fransız rakibi Stefan Roger Clement'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo mücadelesinde Fransız rakibi Stefan Roger Clement'i yenerek bronz madalya elde etti.
ENES BAŞAR DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
Başkent Belgrad'daki organizasyonda Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo üçüncülük müsabakasında Fransız Stefan Roger Clement ile karşılaştı.
Rakibini 9-6'lık skorla yenen Enes Başar, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.
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