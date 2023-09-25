Enes Başar, Fransız rakibini devirip bronz madalyanın sahibi oldu!

Milli sporcu Enes Başar, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Fransız rakibi Stefan Roger Clement'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:27
Enes Başar, Fransız rakibini devirip bronz madalyanın sahibi oldu!
Abone Ol google-news

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo mücadelesinde Fransız rakibi Stefan Roger Clement'i yenerek bronz madalya elde etti.

ENES BAŞAR DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo üçüncülük müsabakasında Fransız Stefan Roger Clement ile karşılaştı.

Rakibini 9-6'lık skorla yenen Enes Başar, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.


Player Alanı
Enes Başar 2023 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen güreş bronz madalya

İlgili Haberler

Milli sporcu Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci oldu!
Milli eskrimci Kıvanç Kırtay gümüş madalya kazandı!

Milli eskrimci Kıvanç Kırtay gümüş madalya kazandı!

En Çok Okunan Haberler