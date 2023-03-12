Enes Ünal gol krallığında Robert Lewandowski'yi takip ediyor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, gol krallığı yarışında Polonyalı golcü Robert Lewandowski'yi yakından takip ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 14:19
Enes Ünal gol krallığında Robert Lewandowski'yi takip ediyor
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İspanya La Liga'da Getafe'deki üçüncü sezonunu geçiren Enes Ünal, performansıyla herkesi büyülüyor.

Fanatik'in haberine göre, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'ndeki Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesi Enes'in bu performansı teknik ekibi sevindirdi.

Enes Ünal

LEWANDOWSKI'Yİ TAKİP EDİYOR

25 yaşındaki forvet, önceki gün Getafe'nin deplasmanda Cadiz ile 2-2 kaldığı mücadelede tüm gollere penaltıdan imzasını attı. Enes, 90+16'da kazanılan penaltıyı gole çevirerek, karşılaşmanın 2-2 berabere bitmesini sağladı.

La Liga'da bu sezon 12. kez ağları sallayan milli futbolcu, şu an gol krallığı yarışında Osasuna'dan Joselu ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor. Zirvede de 15 golle, Barcelona'dan Robert Lewandowski yer alıyor.

Robert Lewandowski

GEÇEN SEZON 16 GOL ATTI

Enes ve Joselu'nun hemen arkasından ise 11 golle Real Madrid'den Karim Benzema geliyor. Ligde ayrıca 3 asisti olan milli oyuncu, geçen sezon La Liga'da 16 gol atarak krallık yarışını 5. sırada tamamlamıştı. Bu sezon Kral Kupası'nda 1 gol ve 2 asistle mücadele eden Enes, toplamda kulübü adına şu ana kadar çıktığı 28 maçta, 13 gol ve 5 asistle oynadı.


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