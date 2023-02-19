La Liga'da Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 22:49

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 22:49

La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan maçı ev sahibi Atletico Madrid 1-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 73. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

SON 5 MAÇTA 12 PUAN TOPLADI

Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Atletico Madrid, puanını 41'e yükseltti. Athletic Bilbao ise son 5 maçta 3. kez mağlup olarak 32 puanda kaldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Real Madrid'e konuk olacak. Athletic Bilbao ise Girona'yı ağırlayacak.