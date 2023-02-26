Barcelona La Liga'da Almeria'ya takıldı

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Almeria'ya 1-0 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 23:49
Barcelona La Liga'da Almeria'ya takıldı
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La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, deplasmanda Almeria'ya 1-0 mağlup oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren Almeria'nın galibiyet golü, 24. dakikada Malili forvet El Bilal Toure'den geldi.

La Liga'da ikinci yenilgisini 13 hafta sonra yaşayan Barcelona, 59 puanla liderliğini sürdürse de en yakın rakibi Real Madrid (52) ile arasındaki puan farkını daha da açma fırsatını kaçırdı.

Barcelona, bu sezon Almeria maçı öncesinde ligdeki tek yenilgisini 9. haftada Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid'e karşı, 3-1'lik skorla yaşamıştı.

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Real Madrid ise dün oynanan derbide Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmıştı.

İspanya'nın iki ezeli rakibi Real Madrid ve Barcelona, 2 Mart Perşembe günü Kral Kupası yarı finali ilk maçında Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Almeria ise aldığı galibiyetle düşme hattından çıkarak 25 puanla 15. sıraya yükseldi.


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