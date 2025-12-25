Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.12.2025 22:08:00
Cumhuriyet Spor
Enes Ünal için transfer iddiası: 'Eski kulübüne dönmek istiyor'

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal'ın ocak ayında takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Premier Lig'de Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın ocak ayında İngiltere'ye veda edeceği iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, uzun süren sakatlığını atlatan Enes Ünal'ın yeniden La Liga'da forma giymek istediği öne sürüldü.

DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR

AS Gazetesi'nin haberinde, ekim ayında sahalara dönen ve Bournemouth formasıyla sınırlı süreler alan 28 yaşındaki milli golcünün, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmayı planladığı belirtildi.

Haberde, Enes Ünal'ın özellikle İspanya'da futboldan daha fazla karşılık bulduğunu düşündüğü ve bu nedenle La Liga'ya dönüş konusunda istekli olduğu vurgulandı.

ESKİ KULÜBÜ İLE TEMASA GEÇTİ İDDİASI

Ayrıca, Enes Ünal'ın çevresi aracılığıyla eski kulübü Getafe ile temasa geçtiği ve oyuncunun ocak ayında İspanya'ya dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

Tecrübeli forvetin, Villarreal, Valladolid, Levante ve Getafe'de geçirdiği yılları özlediği ve La Liga'nın oyun ortamına halihazırda alışkın olduğu da haberde öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.

