25.12.2025 21:25:00
AA
TFF'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'deki 6 kulübe para cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş 1 milyon 300 bin lira, Göztepe 1 milyon lira, Fenerbahçe 880 bin lira, Trabzonspor 740 bin lira, Galatasaray 220 bin lira, Kasımpaşa da 160 bin lira para cezasına çarptırıldı.

KEVIN RODRIGUES'E 3 MAÇ CEZA

RAMS Başakşehir ile yapılan müsabakada doğrudan kırmızı kart gören Gaziantep FK'nin Portekizli oyuncusu Kevin Rodrigues'e ise 3 maç men ve 80 bin lira para cezası uygulandı.

