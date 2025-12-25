TFF'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş 1 milyon 300 bin lira, Göztepe 1 milyon lira, Fenerbahçe 880 bin lira, Trabzonspor 740 bin lira, Galatasaray 220 bin lira, Kasımpaşa da 160 bin lira para cezasına çarptırıldı.

KEVIN RODRIGUES'E 3 MAÇ CEZA

RAMS Başakşehir ile yapılan müsabakada doğrudan kırmızı kart gören Gaziantep FK'nin Portekizli oyuncusu Kevin Rodrigues'e ise 3 maç men ve 80 bin lira para cezası uygulandı.