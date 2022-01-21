Enes Ünal, La Liga'da kariyer rekoru kırdı
İspanya La Liga'da sahasında Granada'yı 4-2 mağlup eden Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal'ın performansı ayakta alkışlandı. Takımının ikinci golünü atan yıldız oyuncu kendi adına da kariyer rekoru kırmış oldu.
La Liga’nın 21. haftasında Getafe seyircisi önünde Granada’yı 4-2 mağlup etti. Bu sezon İspanya’da Getafe formasıyla iyi bir çıkış yakalayan milli futbolcumuz Enes Ünal maçta bir gol atıp iyi bir performans ortaya koydu. 10. dakikada Sandro Ramirez ile öne geçen Getafe’ye 13’te Suarez Charris ile karşılık veren Granada, Enes Ünal’ın 48’de attığı golle tekrar geriye düştü.
Savunmada uzaklaştırdığı topu rakip kalede golle bitiren Enes Ünal takımının geri dönüşünde fitili ateşleyen isim oldu ve Getafe 3 puanı 4-2’lik skorla aldı.
KARİYER REKORUNA İMZA ATTI
La Liga’da 2022 yılının ilk golünü Real Madrid’e karşı atan ve tarihe geçen Enes, Granada’ya attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 7’ye yükseltti. Enes Ünal, böylelikle kariyer rekoruna imza attı.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- İzmir Valisi'nden 'rekor vaka' açıklaması
- WhatsApp grup yöneticileri dikkat!
- Transferi olay yaratan yıldızdan ilginç yorum!
- Davutoğlu'ndan çarpıcı 'yolsuzluk' çıkışı
- Sermiyan Midyat'tan ilk açıklama
- İki çocuk annesi Hayriye'den 3 gündür haber alınamıyor
- Erdoğan ziyaretinin ardından tepki topladı
- Bakan Soylu'dan kar yağışı açıklaması
- Ünlü Amerikalı rock şarkıcısı yaşamını yitirdi
- Barlas'ın Erdoğan mecburiyeti!