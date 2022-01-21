Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ne dediler?

Bülent Yıldırım, "Bu pozisyon çok özel" derken, "Oyuncunun tek amacı topa ayakla müdahale etmek. Bu, oyuncu açısından beklenmedik bir ele değme hali. Bedeni doğal konumda mıydı? Evet. Burada el topa gitmiyor, top ele geliyor. Bence VAR doğru değerlendirme yaptı. Penaltı yok" dedi.