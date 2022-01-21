Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ne dediler?

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 09:32
Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ne dediler?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı.Galatasaray maçtan 3-1 yenik ayrıldı. 

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ne dediler?

Karşılaşmanın 70. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ne dediler?

Eski hakemler Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban, pozisyonu beIN SPORTS'ta ekranlara gelen Trio programında yorumladı.

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ne dediler?

Emre Kılınç'ın ceza sahasına çevirmek istediği topu Travnik kesti. Sarı-kırmızılı futbolcular bu pozisyonda penaltı itirazlarında bulundu ancak VAR'ı dinleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun kararı 'devam' oldu.

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ne dediler?

Lale Orta, "Kesin penaltı" ifadelerini kullanırken, pozisyonda bir sarı kartın da çıkabileceğini söyledi.

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ne dediler?

Bülent Yıldırım, "Bu pozisyon çok özel" derken, "Oyuncunun tek amacı topa ayakla müdahale etmek. Bu, oyuncu açısından beklenmedik bir ele değme hali. Bedeni doğal konumda mıydı? Evet. Burada el topa gitmiyor, top ele geliyor. Bence VAR doğru değerlendirme yaptı. Penaltı yok" dedi.

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ne dediler?

Deniz Çoban, "Net penaltı" derken, "Oyuncu kayarken eli başının gerisinde kalıyor. Yani el genişlemiş ve top buraya değiyor. Oyuncunun elini toplaması lazım. Bu riski alıp bu şekilde kayıyorsanız ve top elinize çarpıyorsa, bu penaltı" ifadelerini kullandı. 


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