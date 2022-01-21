Son dakika | Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt yaşamını yitirdi

21 Ocak 2022 Cuma, 10:53

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Beyazıt, Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.

Başkanlık dönemlerinde futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupasi-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik direktör olarak getirdi. Takımı 2 yıl şampiyon yaptı.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

