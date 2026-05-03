3.05.2026 18:13:00
Enes Ünal'lı Bournemouth kendi evinde üç puanı kaptı!

Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Vitality'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Jefferson Lerma (K.K), 32. dakikada Eli Junior Kroupi ve 77. dakikada Rayan kaydetti.

ENES ÜNAL FORMA GİYDİ

Milli yıldız Enes Ünal 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 52'ye yükseltti. Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.

Bournemouth gelecek hafta deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Crystal Palace ise sahasında Everton'ı ağırlayacak.

