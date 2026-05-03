Cumhuriyet Gazetesi Logo
Can Öncü'den Macaristan'da çifte podyum!

Can Öncü'den Macaristan'da çifte podyum!

3.05.2026 17:19:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Can Öncü'den Macaristan'da çifte podyum!

Milli motosiklet sürücüsü Can Öncü, Macaristan'da koşulan Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağındaki ikinci yarışı podyumda tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 4. ayağında mücadele eden motosiklet sürücüsü Can Öncü, ikinci yarışı 2'nci tamamladı.

Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park'ta, 18 tur üzerinden yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, üçüncü cepten başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.

CAN ÖNCÜ'DEN ÇİFTE PODYUM

Son bölümde liderlik mücadelesini kazanan şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas, damalı bayrağı ilk sırada gördü. Can Öncü 2'nci, İspanyol Roberto Garcia ise 3'üncü sırayı elde etti. Böylece podyumda üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Dünkü ilk yarışta 3'üncü olan Can, haftayı çifte podyumla tamamladı.

Şampiyonada üst üste 3'üncü kez podyuma çıkan Can Öncü, sürücüler klasmanında lider Arenas'ın (150 puan) 62 puan gerisinde 5'inci sırada bulunuyor.

Sezonun 5'inci ayağında yarışlar, 16-17 Mayıs'ta Çekya'da yapılacak.

İlgili Konular: #Macaristan #Can Öncü #dünya supersport şampiyonası

İlgili Haberler

Deniz Öncü, Moto2 İspanya Gp'sini 13. basamakta bitirdi
Deniz Öncü, Moto2 İspanya Gp'sini 13. basamakta bitirdi Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya Grand Prix'sinde 13. oldu.
Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda yayınlanacak?
Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda yayınlanacak? Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4. yarışına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Toprak Razgatlıoğlu yarışı hangi kanalda yayınlanacak?
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da piste çıkıyor
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da piste çıkıyor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4. yarışında İspanya'da mücadele edecek.