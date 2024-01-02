Enes Ünal sahalara döndü: Getafe olaylı maçta mağlup oldu!
Milli futbolcu Enes Ünal'ın 7 ay sonra Getafe forması ile sahalara döndüğü karşılaşmada Rayo Vallecano 2-0 kazandı.
İspanya La Liga'nın 19. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano deplasmanda konuk olduğu Getafe'yi 2-0 mağlup etti.
Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.
GETAFE 9 KİŞİ KALDI
Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood kırmızı kart gördü.
Ayrıca milli oyuncumuz Enes Ünal yaşadığı sakatlığın ardından 7 ay sonra maça çıktı.
Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.
Vallecano bir sonraki karşılaşmasında sahasında Las Palmas'ı ağırlarken, Getafe deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.
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