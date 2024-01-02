Fenerbahçeli Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 20:45

Güncelleme: 02.01.2024 - 20:45

Fenerbahçe'de sezon başında sözleşme uzatan ancak istenilen performansı veremeyen ve forma süresi bulmakta zorlanan Miha Zajc'a, Süper Lig'den talipler çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir ve Fatih Karagümrük, Miha Zajc için harekete geçti.

Ancak bu iki takımın, Miha Zajc'ın sahalara ne zaman döneceği belli olmadığından resmi teklif yapmak için aceleci davranmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE KİRALIK TEKLİFİNE OLUMLU YAKLAŞIYOR

Fenerbahçe'nin ise gelecek bir kiralık teklifine sıcak bakacağı ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.