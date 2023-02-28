Enes Ünal'ın golü Getafe'ye yetmedi
La Liga'nın 23. haftasında Vilarreal, Getafe'yi 2-1 mağlup ederek 4 maçlık hasretini sona erdirdi.
La Liga'nın 23. haftasında Villarreal ile Getafe karşı karşıya geldi.
Estadio de la Ceramica'da oynanan maçı Villarreal 2-1 kazanarak üç puanı aldı.
Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 9. dakikada attığı golle öne geçen Getafe'ye 44'de Chukwueze ile 52. dakikada Jose Luis Morales ile cevap veren Villarreal sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Enes Ünal, maçta 90 dakika sahada kalırken attığı golle bu sezon 8. kez filaleri havalandırmış oldu.
Bu sonuçla Villarreal 4 maç aradan sonra üç puan alarak 34 puana yükseldi. Getafe ise 22 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.
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