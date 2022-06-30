Engin Akkaya Galatasaray taraftarı olarak girdiği komadan Fenerbahçe taraftarı olarak çıktı

15 yıl önce beyin kanaması geçiren Engin Akkaya, 35 gün komada kaldıktan sonra hayatı değişti. Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan Akkaya, uyandığında artık Fenerbahçeli olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 10:33
Engin Akkaya Galatasaray taraftarı olarak girdiği komadan Fenerbahçe taraftarı olarak çıktı
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İstanbul'da yaşamını sürdüren 45 yaşındaki Engin Akkaya'nın hayatı, 15 yıl önce geçirdiği beyin kanamasından sonra tamamen değişti.

Komaya girmeden önce koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Akkaya, komadan hayata döndükten sonra ise Fenerbahçe'ye gönül verdiğini söyledi.

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Star Ana Haber'e açıklamalarda bulunan Engin Akkaya, "35 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata geri döndüm. Hayata geri dönünce de hayatım komple değişti bu sefer. Galatasaraylı olarak girdim, Fenerbahçeli olarak çıktım" dedi.

"ARTIK FENERBAHÇELİYİM"

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığında ağladığını söyleyen Akkaya, "Sevinçlerimi abarttığımı çok söylerler. Beyin kanaması geçirdiğim günden beri Fenerbahçeliyim. Çok fanatik değilim ama takım sorulduğunda 'Fenerbahçeliyim' diyorum" ifadelerini kullandı.

 


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