Engin Baytar’dan Okan Buruk için olay iddia: Yer yerinden oynar
Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, gündemi sarsacak olay bir iddia ortaya attı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, Okan Buruk ve takımla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.
"BAZI FUTBOLCULAR OKAN BURUK'U SABOTE EDİYOR"
Takvim'de yer alan habere göre bBazı futbolcuların hocanın yüzüne güldüğünü ancak arkasından iş çevirdiğini belirten Engin Baytar, bazı isimlerin takımı sabote ettiğini söyledi ve "İsimlerini verirsem yer yerinden oynar" ifadelerini kullandı.
Engin Baytar'ın bu sözleri bir anda gündeme otururken söz konusu isimlerin kim olduğu merak konusu oldu.
GALATASARAY ENGİN BAYTAR'I 1,1 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETMİŞTİ
Galatasaray, Engin Baytar'ı 2011-12 sezonu başında Trabzonspor'dan 1,1 milyon Euro'ya transfer etmişti. Galatasaray'da olaylı bir kariyer geçiren Engin Baytar, sözleşmesinin tamamlamasının ardından Karşıyaka'ya imza atmıştı.
39 yaşındaki Engin Baytar son olarak 2021 yılında İzmirspor'a imza atmış ve sadece 38 gün sonra takımdan ayrılmıştı.
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