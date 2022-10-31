UEFA'dan Trabzonsporlu yıldız Maxi Gomez'e ağır ceza

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'a perşembe günü oynayacağı Ferençvaroş maçı öncesi kötü haber geldi. UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'e Monaco maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:49
UEFA'dan Trabzonsporlu yıldız Maxi Gomez'e ağır ceza
Abone Ol google-news

Trabzonspor'un Monaco ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 11. dakikasında rakibine yaptığı kural dışı hareketten kırmızı kart gören Maxi Gomez'e üç karşılaşmadan men cezası verildiği ortaya çıktı.

Bordo-mavililerin bundan sonra oynadığı Monaco ve Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giyemeyen golcünün Ferençvaroş karşılaşmasında görev yapıp yapmayacağı bugün belli olacak.

TRABZONSPOR'DAN MAXI GOMEZ İTİRAZI

Trabzonspor, yıldız futbolcunun cezasının ağır olduğunu belirterek, 3 maçlık cezaya itiraz etti. UEFA Tahkim Kurulu'na giden bordo-mavililerin durumu bugünkü toplantıda belli olacak.

Tahkim, cezayı indirirse Maxi Gomez perşembe günü forma giyebilecek. Aksi takdirde forma yine Umut Bozok'ta olacak.


uefa avrupa ligi trabzonspor Maxi Gomez

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler