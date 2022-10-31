UEFA'dan Trabzonsporlu yıldız Maxi Gomez'e ağır ceza

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:49

Trabzonspor'un Monaco ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 11. dakikasında rakibine yaptığı kural dışı hareketten kırmızı kart gören Maxi Gomez'e üç karşılaşmadan men cezası verildiği ortaya çıktı.

Bordo-mavililerin bundan sonra oynadığı Monaco ve Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giyemeyen golcünün Ferençvaroş karşılaşmasında görev yapıp yapmayacağı bugün belli olacak.

TRABZONSPOR'DAN MAXI GOMEZ İTİRAZI

Trabzonspor, yıldız futbolcunun cezasının ağır olduğunu belirterek, 3 maçlık cezaya itiraz etti. UEFA Tahkim Kurulu'na giden bordo-mavililerin durumu bugünkü toplantıda belli olacak.

Tahkim, cezayı indirirse Maxi Gomez perşembe günü forma giyebilecek. Aksi takdirde forma yine Umut Bozok'ta olacak.