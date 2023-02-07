Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:55

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:30

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle etkilenen Malatya'da enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan kötü haber geldi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vural, "Ahmet'imiz öldü. Cansız bedeni çıkarıldı. Eşinin ve Malatyaspor'un başı sağ olsun" dedi.

YENİ MALATYASPOR ACI HABERİ DUYURDU

Yeni Malatyaspor Kulübü de yaptığı açıklamada Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan”