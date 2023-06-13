Enner Valencia Internacional'e imzayı attı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Brezilya kulübü Internacional ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekiplerinden Internacional ile anlaştı.
Enner Valencia, Internacional'in 3 yıllık teklifine olumlu yanıt verdi. Ekvadorlu oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddererek Internacional'i seçtiği belirtildi. Valencia'nın Internacional'in 9 Temmuz'daki Fluminense maçında yeni takımıyla sahada olması bekleniyor.
SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU
Fenerbahçe'de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia 33 gole ulaşarak Süper Lig'de gol krallığını elde etmişti.
Internacional kulübü Valencia transferini böyle duyurdu:
Levando a nossa paixão mundo afora!— Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 12, 2023
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