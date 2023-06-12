Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci belirsizliği
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye gelen teklifler değerlendirilecek.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu belirsizliğini koruyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 42 maçta görev yapan İrfan Can, takımına 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Bu sezon zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarından tepki gören İrfan Can'ın başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
İrfan Can Kahveci
TAKIMDAN AYRILMA İHTİMALİ
Hem İrfan Can hem de Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir teklif olması durumunda, Kahveci'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakılacak. Bu karar yeni takımın gelmesi sonrası daha da netleşecek.
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