Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 21:48

Güncelleme: 12.06.2023 - 21:48

Fenerbahçe'de birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Valencia ve Zajc ile kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Miha Zajc'ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek.

JESUS'UN AYRILIĞI SONRASI FİKRİ DEĞİŞTİ

Jesus'tan istediği kadar süre alamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.