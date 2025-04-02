Enzo Maresca'dan Jadon Sancho için açıklama!
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, yaz transfer döneminde Manchester United'dan kiralanan Jadon Sancho'nun geleceğiyle ilgili konuştu.
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Jadon Sancho'nun geleceğiyle ilgili konuştu.
Maresca, yaz transfer döneminde Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan İngiliz futbolcunun geleceği için gelen, "Jadon Sancho gelecek sezon takımda kalacak mı?" sorusunun ardından, "Bizimle olan tüm oyunculardan memnunum. Ama şu anda gelecek sezonu düşünmenin zamanı değil. Yazın ne olacağını göreceğiz. Onunla her gün konuşuyorum. Sonuna kadar elinden gelenin en iyisini yapmaya devam etmeli, ondan istediğimiz bu." sözlerini sarf etti.
Chelsea forması altında bu sezon 28 maçta sahaya çıkan Sancho, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
Etiketler: #Enzo Maresca #chelsea #Jadon Sancho
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