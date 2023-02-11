EOC'den Türkiye'deki depremzedelere destek

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:01

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 12:01

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC), "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye 250 bin Euro bağış yapılacağını duyurdu.

EOC'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelerdeki olimpiyat camiası ve yerel halka yardım etmek amacıyla özel faaliyetler fonundan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne (TMOK) 250 bin Euro bağış yapılmasına karar verildi.

"HASAN ARAT İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremlerin herkesi üzdüğünü belirten EOC Başkanı Spyros Capralos, "TMOK'taki arkadaşlarımıza her türlü yardımı teklif ettik. Felaketten etkilenenlere yardımcı olmak için özel faaliyetler fonumuzdan para aktarmaya karar verdik. Ayrıca TMOK Başkan Yardımcısı ve EOC İcra Kurulu Üyesi Hasan Arat ile sürekli temas halindeyiz. Kendisine EOC'nin bu krizle yüzleşmek için TMOK'u desteklemeye hazır olduğu konusunda güvence verdik. Düşüncelerimiz depremlerden etkilenen herkesle birlikte. EOC ve Avrupa'nın tüm olimpik hareketi adına sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SON YARDIMIMIZ OLMAYACAK"

Türk halkına yardımcı olmak için her türlü çabayı göstermeye çalıştıklarını aktaran EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi ise "EOC İcra Komitesinin özel faaliyetler fonundan 250 bin Euro gönderme kararı oy birliğiyle alındı. Bu, son yardımımız olmayacak. EOC'nin depremlerden etkilenen kişilere, kulüplere ve ulusal federasyonlara nasıl yardımcı olabileceği konusunda TMOK ile sürekli diyalog halindeyiz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, ağır yaralananlara acil şifalar diliyoruz" diye görüş belirtti.