Eray Yazgan, PFDK'ye sevk edildi!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, PFDK'ye sevk edildi.

Eray Yazgan, PFDK'ye sevk edildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 21:59

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'nin açıklaması şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERAY YAZGAN'ın 17.03.2025 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Etiketler: #Eray Yazgan #galatasaray #PFDK

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