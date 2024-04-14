İstanbulspor deplasmanda farklı kazandı! Hatayspor 0-3 İstanbulspor

İstanbulspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti ve ligde kalma umutlarını son 6 haftaya taşıdı. İstanbulspor, bu galibiyetle ligde 10 maç sonra kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 17:59
İstanbulspor deplasmanda farklı kazandı! Hatayspor 0-3 İstanbulspor
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Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maçı İstanbulspor 3-0'lık skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Florian Loshaj, 72. dakikada Mendy Mamadou ve 87. dakikada Vefa Temel attı.

İstanbulspor'da Jackson, 14. dakikada penaltıda kaleci Erce Kardeşler'i geçemedi.

Bu maçtan puan çıkartamaması durumunda küme düşecek İstanbulspor, bu galibiyetle birlikte ligde kalma umutlarını son 6 haftaya taşıdı. Ligde 10 maç sonra kazanan Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi puanını 16'ya yükseltti. Hatayspor ise 33 puanda kaldı.

İstanbulspor ligin gelecek haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.


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